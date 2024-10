Menina de 3 anos é baleada na cabeça em tiroteio na Baixada Fluminense

Segundo a família da vítima, ela estava sendo levada pelos pais ao médico quando houve um tiroteio entre criminosos, no bairro Bela Vista.

A Polícia Militar afirmou que não fazia operação na localidade quando a menina foi ferida. De acordo com a corporação, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram na unidade hospitalar e confirmaram a ocorrência.

Segundo a PM, levantamentos do batalhão apontam que grupos de criminosos rivais vêm se enfrentando na região, e o policiamento foi reforçado.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). A Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para apurar a origem do disparo que atingiu a criança e esclarecer os fatos.

A família da menina relatou que a criança estava resfriada e os pais decidiram levá-la até uma Unidade de Pronta Atendimento, na comunidade Nova Aurora.

Ao saírem, os pais ouviram disparos de arma de fogo na rua, e, em seguida, perceberam que a filha havia sido atingida na cabeça.

A menina foi levada inicialmente para o Hospital Fluminense, conhecido como Hospital Infantil de Areia Branca, mas foi transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada.

De acordo com a prefeitura de Caxias, a criança deu entrada na unidade em estado gravíssimo durante a madrugada e foi entubada.

Ela passou por uma cirurgia, que durou cerca de quatro horas, para reduzir a pressão intracraniana causada por um projétil que está alojado na cabeça e segue internada no CTI pediátrico, segundo o boletim de saúde da tarde deste sábado (19).

Com esse caso, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 17 crianças baleadas no Grande Rio neste ano. Desse total, 11 foram atingidas por bala perdida, que, segundo o levantamento, é o principal motivo da violência armada contra crianças na região metropolitana do Rio de Janeiro.