MENA inicia sua intervenção nas paredes do Butantã Shopping

Quem visita o Butantã Shopping, na Zona Oeste de São Paulo, é transportado para o ambiente de um museu de arte urbana com a exposição “União das Cores”, que tem entrada gratuita e exibe mais de 50 obras do MENA. Enquanto seu trabalho fica em cartaz, o artista plástico e muralista inicia um trabalho de intervenção na estrutura do shopping, em paredes internas e na fachada. Uma primeira etapa já teve início e já é possível conferir o resultado.

Na primeira parede do shopping, assim como no acervo da exposição, é fácil identificar a técnica e a estética que identificam de forma muito clara a sua arte e que ganhou a atenção de todo o mundo, com mostras realizadas em diversos países, até no Museu do Louvre, em Paris, França.

Quem tem a oportunidade de uma vista aérea da cidade de São Paulo, identifica facilmente as intervenções de MENA na paisagem. Sua forma de combinar as cores e usá-las para contar histórias e transmitir mensagens carregadas de propósito são inconfundíveis. E, além de sua exposição dentro do Butantã Shopping, até o fim do ano, o prédio do empreendimento também será entregue como uma tela em branco para o artista que colocará o Butantã no corredor do grafite paulistano. As intervenções serão realizadas em paredes internas e também na fachada.

“Ao mesmo tempo que MENA têm um traço bastante individual que conecta todas as suas obras, é interessante como cada uma delas nos impacta de diferentes formas. Somos invadidos sempre com mensagens destacando valores como o amor, o respeito, a gentileza. Desde que decidimos trazer a arte urbana para o shopping, logo descobrimos que não haveria um artista com maior sinergia com o que realmente queríamos criar com esse projeto”, explica Franklin Pedroso, coordenador de marketing do Butantã Shopping.

O artista acrescenta: “fiquei realmente muito feliz com o convite, pois um dos meus planos sempre foi sair um pouco das regiões centrais e chegar até os bairros, cobrindo toda a cidade com as cores e o poder de transformação dessa arte”.

“A arte urbana tem um poder muito grande, por exemplo, ela consegue transformar espaços de uma cidade com tanto concreto como São Paulo em grandes obras de arte. Além isso é uma expressão que tira o contemplar artístico de um lugar considerado elitista e erudito para algo mais acessível promovendo a inclusão de todos nesse universo. Em nossos primeiros bate-papos como MENA entendemos ainda mais esse propósito de seu trabalho e assim decidimos que além da fachada, entregaríamos a ele também espaços internos do shopping e traríamos para cá a sua exposição”, conta Suzy Borges, Gerente Geral do Butantã Shopping.

Serviço

Exposição União das Cores – MENA

Local: Butantã Shopping.

Endereço: Av. Dep. Jacob Salvador Zeibil, S/N – São Paulo/ SP

De 10 de novembro de 2023 a 23 de dezembro de 2023

Das 12h às 22h

Piso 1

A exposição e as intervenções realizadas no shopping tem o apoio da Colorgin