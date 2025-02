Memphis cobra melhora do Corinthians apesar de classificação

O Corinthians conseguiu garantir sua classificação para a terceira fase da Copa Libertadores de 2025 em um jogo dramático contra a Universidad Central-VEN, realizado na Neo Química Arena. Após um confronto intenso, a equipe paulista venceu por 3 a 2, com um gol decisivo de Yuri Alberto nos minutos finais.

A partida foi marcada por reviravoltas e tensão. O Corinthians começou forte, abrindo o placar logo no início do jogo. No entanto, a equipe acabou cedendo espaço para o adversário, que conseguiu marcar dois gols durante o confronto, aumentando a pressão sobre os jogadores.

O atacante Memphis Depay não escondeu sua insatisfação com a performance da equipe após o apito final. Em declarações à TV Globo, ele expressou preocupação com as falhas defensivas que permitiram ao time venezuelano criar oportunidades. “Quando você começa o jogo assim, marcando logo no início, não se pode conceder gols. Isso gerou mais tensão e confiança para eles”, destacou Depay.

O jogador holandês enfatizou a necessidade de uma abordagem mais cautelosa: “Fizemos o segundo gol, mas também concedemos outro. Precisamos trabalhar isso. Se continuarmos assim, vamos sofrer muito e todos irão competir contra nós. É fundamental sermos mais pacientes e controlarmos o jogo ao invés de atacarmos incessantemente”.

A torcida corintiana, conhecida por seu fervor e apoio incondicional, foi elogiada por Depay, mas ele reiterou que a inteligência tática deve prevalecer nas próximas partidas: “A torcida nos motiva, mas precisamos ser mais inteligentes e não apenas reagir à emoção deles”.

No primeiro jogo da eliminatória, realizado em Caracas, as equipes haviam empatado em 1 a 1. Com o resultado final de 3 a 2 na Neo Química Arena, o Corinthians avançou com um agregado de 4 a 3.