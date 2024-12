Meme clássico de natal “Valeu, Natalina” volta a ser compartilhado nas redes sociais

O fenômeno viral conhecido como “Valeu, Natalina” teve sua origem em 2019, durante uma gravação do quadro Repórter Doidão, apresentado pelo humorista Diogo Defante. Na ocasião, Defante pediu a um jovem que enviasse uma mensagem natalina aos espectadores, mas o garoto acabou se confundindo e soltou a icônica frase que rapidamente se transformou em um meme amplamente compartilhado nas redes sociais, especialmente no final de cada ano.

Embora o vídeo tenha se tornado um sucesso instantâneo, a identidade do menino que aparece na gravação só foi revelada no ano seguinte. Os protagonistas da cena eram Kayck e Wesley, que receberam um “dia de príncipe” proporcionado por Defante, com direito a lanches, tecnologia e roupas novas.

Após o episódio, Kayck e Wesley tentaram aproveitar a fama gerada pelo meme criando perfis em redes sociais; no entanto, suas contas não foram atualizadas desde janeiro de 2021. Em um retorno à mídia, os jovens participaram de um episódio do podcast Juscelino Kubicast, também apresentado por Defante.

No início de 2024, com o meme novamente ganhando destaque nas redes sociais, uma internauta avistou Kayck em uma praia do Rio de Janeiro, onde ele estava vendendo doces. Em vídeos gravados nesse reencontro, Kayck reafirmou algumas das falas famosas do clipe original, embora agora apresentasse uma aparência mais madura e algumas tatuagens.

Um internauta que compartilhou a experiência comentou que Kayck relatou não ter obtido ganhos financeiros significativos com a viralização do meme e que continuava vendendo suas balas nas ruas de Duque de Caxias. O usuário descreveu Kayck como “um moleque super humilde e gente fina”, ressaltando sua simplicidade mesmo após a notoriedade momentânea.

O paradeiro de Wesley permanece incerto, pois Kayck optou por não comentar sobre o amigo durante a interação.

Questões Legais Envolvendo o Meme

No último ano, surgiram notícias sobre um processo judicial movido pela família de um dos jovens contra Diogo Defante. A ação legal argumenta que o humorista utilizou a imagem do garoto sem autorização e busca compensações financeiras por eventuais compartilhamentos futuros do vídeo, estipulando multas diárias de R$ 5 mil. Conforme reportado pelo jornal O Globo, a família alegou que Defante teria alcançado “altos patamares” em sua carreira e teria se beneficiado da vulnerabilidade dos jovens para obter lucros significativos.

Em junho de 2024, a jornalista Flávia Oliveira noticiou que Defante contestou algumas das provas apresentadas pela família em uma petição formal. O humorista também prestou depoimento refutando as alegações e afirmando que a mãe do garoto não havia se oposto à gravação nem solicitado a remoção do vídeo. Além disso, duas testemunhas foram apresentadas em defesa de Defante no processo.