Melo e Matwe Middelkoop perdem na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires

Marcelo Melo e Matwe Middelkoop – cabeças de chave 4 – perderam para o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos (cabeças de chave 1), neste sábado, na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1h14 de jogo.

O primeiro set teve equilíbrio no início, sem quebra de saques. Granollers e Zeballos conseguiram uma quebra no sexto game, abriram 4/2 e, com essa vantagem, venceram por 6/3.

Com um break logo no primeiro game, o espanhol e o argentino saíram na frente no segundo set. O mineiro e o holandês tiveram a chance de devolver a quebra no oitavo game, mas não conseguiram e viram os rivais abrirem 5/3, para com mais um break fechar na sequência em novo 6/3.

“Eles jogaram muito bem hoje. Foram superiores em todos os aspectos. Tivemos algumas chances de voltar na partida, mas não deu. Mas fizemos bons jogos. Terminamos o torneio jogando bem melhor do que começamos. Foram duas vitórias e implementamos nosso jogo da maneira que estamos pensando”, disse Marcelo.

Marcelo Melo e Matwe Middelkoop seguem, agora, para o Brasil, onde a partir desta segunda-feira jogam o Rio Open, um torneio ATP 500.