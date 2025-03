Melo e Matos param na estreia no Masters 1000 de Miami

A dupla do mineiro Marcelo Melo e do gaúcho Rafael Matos parou na primeira rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Na noite deste sábado (22), os cabeças de chave número 1 do torneio e líderes do ranking mundial, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic, marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h04min.

“Hoje, realmente, não deu para nós. Eles jogaram muito bem. Acabaram de ganhar Indian Wells. Com a confiança lá em cima, conseguiram sair dos momentos importantes praticamente com o saque. Tivemos chances de passar na frente nos dois sets, poderia de repente ter mudando a história do jogo, mas eles saíram com ótimos saques. De qualquer forma, foi um bom jogo. Agora é descansar um pouco e ir para a gira de saibro”, explicou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

No primeiro set, as duplas mantiveram os seus serviços até o décimo game, quando os adversários conseguiram a quebra para marcar 6/4. E, no segundo set, Arevalo e Pavic quebraram no sexto game, 4/2, e com mais um break, fecharam em 6/2.

Melo disputou o torneio de Miami pela 17ª vez. É a 19ª temporada do mineiro no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, agora em 2025.

São 648 vitórias de Melo na carreira – soma oito em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 26ª colocação, com 2.765 pontos, número 1 do Brasil. Matos é o atual 38 do mundo, com 2.337.

Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking

Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 39 conquistas, e o maior campeão em atividade entre os duplistas, ao lado do croata Mate Pavic. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 12 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.

Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.

É recordista em participações em Grand Slam, com 69 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.

O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).