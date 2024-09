Melo e Matos param na estreia em Pequim e seguem para o Masters 1000 de Xangai

Em jogo decidido no match tie-break, Marcelo Melo e Rafael Matos pararam na estreia no ATP 500 de Pequim, na China, na madrugada deste sábado (28). O britânico Jamie Murray e o australiano John Peers marcaram 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (9-7), 3/6 e 12-10, em 1h53min. O mineiro e o gaúcho, agora, seguem para o seu segundo torneio chinês na temporada, a partir desta quarta-feira (2/10), o Masters 1000 de Xangai.

“Infelizmente não deu por aqui. Uma derrota dura para nós, porque chegamos a ter match point. Foi um jogo em que tivemos algumas chances no primeiro set, no segundo conseguimos aproveitar mais. Depois chegamos a abrir 5-1 no super tie-break. Então, acho que hoje a gente teve as chances, mas não conseguiu concluir o jogo. Estava na nossa mão, o resultado poderia ter sido diferente”, explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“Agora é analisar para, no próximo jogo, aproveitar melhor essas chances, pois nesse nível é assim mesmo, se não fizer, eles acabam aproveitando e ganhando”, completou.

No set inicial, os adversários quebraram primeiro, abrindo 4/2. Melo e Matos devolveram em seguida e, sem novos breaks, a definição foi para o tie-break. O mineiro e o gaúcho tiveram set points, mas o britânico e o australiano salvaram, passaram à frente e fecharam: 7/6 (9-7). Melo e Matos foram em busca da virada. Com um break no quarto game do segundo set, marcaram 3/1 e mantiveram a vantagem para fechar em 6/3. No match tie-break, o mineiro e o gaúcho chegaram a abrir 5/1 e a ter um match point, quando venciam por 10-9. Mas, os adversários salvaram, empataram e fecharam em 12-10 para seguir em Pequim.



Nove torneios juntos – Melo e Matos fizeram o nono torneio juntos no circuito desde que iniciaram a parceria em maio deste ano. A dupla esteve três vezes na grama e foi campeã no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha – na sequência o ATP 250 de Eastbourne e Wimbledon, Grand Slam em Londres, ambos na Inglaterra. Antes, o mineiro e o gaúcho disputaram o ATP 250 de Genebra, na Suíça, e Roland Garros, Grand Slam em Paris, na França, no saibro.

Foram finalistas no ATP 500 de Washington, o primeiro torneio em quadra dura, chegaram às quartas em Winston-Salem, e à segunda rodada no US Open. Além disso, jogaram pelo Time Brasil na Copa Davis, vencendo a Itália. Somam 13 vitórias até agora, com duas finais.



Vinte e sete vitórias em 2024 – Esta é a 18ª temporada de Melo no circuito. O mineiro tem 639 vitórias na carreira. Em 2024, são 27 – uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells, duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos, quatro no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, uma no Masters 1000 de Roma, na Itália, uma em Roland Garros, quatro em Stuttgart, duas em Wimbledon, três em Washington, uma no Masters 1000 de Cincinnati, uma em Winston-Salem, uma no US Open, nos Estados Unidos, e uma com o Time Brasil na Davis.



No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 36 do mundo, com 2.295 pontos. Matos é 35 no ranking, com 2.440 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 68 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).



Temporada 2024

Campeão

ATP 250 de Stuttgart – Alemanha



Vice-campeão

Masters 1000 de Monte Carlo – Mônaco

ATP 500 de Washington – Estados Unidos