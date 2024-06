Melo e Matos estão na final do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha

Muito equilibrio, uma bela vitória e a vaga na final. A parceria brasileira Marcelo Melo e Rafael Matos chega a sua primeira decisão. O mineiro e o gaúcho vão em busca do título do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Nesta sexta-feira (14), em um jogo decidido no match tie-break, após dois tie-breaks, Melo e Matos derrotaram os alemães Constantin Frantzen e Hendrik Jebens na semifinal. Após 2h03min, a dupla marcou 7/6 (7-5), 6/7 (3-7) e 13-11 para avançar no torneio que abre a temporada de grama.

Será a final de número 74 de Melo, que busca o seu 38º título na carreira – 16º de ATP 250. Os adversários serão o britânico Julian Cash e o norte-americano Robert Galloway, que venceram o indiano Yuki Bhambri e o francês Albano Olivetti (7/5 e 6/4). O jogo está programado para este domingo (16), às 6h (horário de Brasília).

“Muito contente com a vitória aqui. Um jogo duríssimo de novo. Mesma dupla que jogamos na primeira rodada em Roland Garros. Eu e o Rafa conseguimos jogar bem na maior parte do jogo, o que foi chave. Mantivemos a cabeça fria, salvamos match-point sacando, com bons pontos. Fomos agressivos na hora que tivemos de ser, especialmente no match-point. Estamos entrosando muito bem. Como falei, o jogo hoje era muito duro, eles ganharam de ótimas duplas”, explicou Marcelo que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“É a primeira vez que estou jogando com o Rafa na grama. Vários pontos que fizemos em momentos importantes vêm do entrosamento que estamos construindo. Esse foi o principal ponto. A maneira que já estamos conseguindo encaixar de jogar, que é um complementando bem o outro. Realmente muito feliz. Salvar match-point, ir para a final de um torneio já no começo de uma parceria. Espero que dê tudo certo. Temos amanhã (sábado) um dia off, para aprimorar algumas coisas e ir com tudo no domingo”, completou.

O jogo – O primeiro set já mostrou o que seria o jogo. Sem quebras, a definição foi para o tie-break, com Melo e Matos saindo na frente na partida, 7/6 (7-5). O segundo set repetiu o primeiro. Novamente nenhum break e mais um tie-break. Desta vez, com vitória dos adversários, por 7/6 (7-3), levando a decisão para o match tie-break. Mais equilíbrio, com as duplas se alternando à frente, ponto a ponto. O mineiro e o gaúcho ainda salvaram dois match-points antes de fechar em 13-11.

Este é o terceiro torneio de Melo e Matos em 2024 desde que anunciaram a parceria, o primeiro na grama, somando quatro vitórias juntos na temporada. Antes, no saibro, jogaram o ATP 250 de Genebra, na Suíça, e Roland Garros, Grand Slam em Paris, na França. O mineiro e o gaúcho seguem na grama até o Grand Slam de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra, que começa no dia 1 de julho.

Dezessete vitórias em 2024 – Esta é a 18ª temporada de Melo no circuito. O mineiro soma 629 vitórias na carreira. Em 2024, são 17 – uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells, duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos, quatro no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, uma no Masters 1000 de Roma, na Itália, uma em Roland Garros e três em Stuttgart.

No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece como 37 do mundo, com 2.290 pontos, número 1 do Brasil. Matos é 46 no ranking, dois do País, com 1.940 pontos.

Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 40 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 37 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 15 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.

Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.

É recordista em participações em Grand Slam, com 66 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.

O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).

Temporada 2024

Vice-campeão

Masters 1000 de Monte Carlo – Mônaco