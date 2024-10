Melissa e Milena fazem apresentação surpresa no aniversário da mãe

Neste último sábado (05), a comemoração do aniversário de Roberta Duller foi marcada por uma surpresa emocionante. A dupla Melissa e Milena, conhecidas como as Meninas do Mato, encantaram amigos e familiares com uma apresentação inesquecível durante a festa, que reuniu os mais próximos da família.

Além de cantarem seus maiores sucessos, incluindo o mais recente hit Surra de Saudade, a dupla atendeu aos pedidos da família, com um repertório que mesclou clássicos do sertanejo, como Gian & Giovani, e músicas atuais de artistas como Ana Castela. O destaque da noite foi o carinho e orgulho dos pais, Roberta e João, que não esconderam a emoção ao verem suas filhas brilharem.

A festa foi uma celebração íntima, mas carregada de momentos especiais, marcada pela alegria e talento das jovens cantoras.

“A gente sempre canta nas festas aqui em casa, e eu acho super legal, até porque são conhecidos, família e amigos. Toda vez que tem festa, sempre rola uma palinha, então é muito gostoso e a gente sempre canta para todo mundo. Eu achei que foi bem legal. Cantamos nossas músicas, só não soltamos nenhum spoiler do próximo projeto. Mas foi muito gostoso“, relata Melissa.

“Eu adorei porque estava todo mundo muito animado, muito alegre, dançando, pulando, gravando. Toda vez que tem uma festa, como a Mel disse, a gente sempre dá uma palinha e todo mundo já sabe. Então, todo mundo canta, pula e dança“, finaliza Milena.

Vale lembrar que Melissa e Milena estão se preparando para dar um novo passo em sua carreira: a gravação de seu primeiro DVD, planejada para o primeiro semestre do próximo ano.

SOBRE MELISSA E MILENA

Naturais de Jundiaí – SP, Melissa e Milena, conhecidas como “Meninas do Mato“, encantam o público com sua paixão pelo sertanejo, talento e carisma. Com uma forte presença nas redes sociais e plataformas digitais, a dupla conta com mais de 140 mil seguidores no Instagram, mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e no YouTube.

Entre os sucessos que destacam o trabalho das irmãs estão “Vibe Sertaneja“, em parceria com Gabi Saiury, “Abençoe o Meu Chapéu“, e “Respeita As Agro“, que já superou 1 milhão de visualizações no YouTube. Com uma carreira promissora, Melissa e Milena continuam a conquistar o público com sua autenticidade e energia contagiante.