Melissa e Milena anunciam Cristinas como participação especial em DVD de estreia

Melissa e Milena anunciaram a participação especial de Cristinas em seu primeiro DVD, intitulado “Transição”. A gravação acontecerá na próxima semana, em um evento fechado para convidados na cidade de Cajamar, São Paulo.

A parceria marca um momento especial para as duplas, que prometem um espetáculo emocionante no palco.

“A participação das meninas foi algo muito especial que nós não esperávamos. Ficamos muito felizes quando elas aceitaram participar. Acho incrível a música que elas escolheram, que também é excelente. É uma canção do repertório que o público vai gostar bastante, pois tem aquele toque de sofrência. E é isso!”, conta Melissa.

“É muito especial ter as meninas no DVD, principalmente porque elas também formam uma dupla sertaneja feminina, como eu e a Mel. Elas cantam muito bem, são lindas, super simpáticas e uns amores. Tenho certeza de que essa música estourar!”, completa Milena.

Desde sua formação, em 2016, as irmãs Cristinas passaram dos bares locais de Teófilo Otoni e Itaipé aos grandes palcos, com uma trajetória impulsionada por Lauana Prado, que as descobriu em um casamento onde se apresentavam. Madrinha da dupla, Lauana trouxe as irmãs para acompanhá-la em shows como backing vocals, consolidando sua experiência no universo musical.

“Estamos muito felizes de fazer parte do projeto novo da Melissa e Milena. Vamos gravar uma música muito bonita! E estamos extremamente felizes de poder unir gente dessa nova geração. É uma coisa que a gente acha super importante e que, com certeza, vai somar na vida delas. Vai somar muito na nossa vida também. E vai ser lindo! Desejamos muito sucesso e muita luz na carreira delas. Deus abençoe muito e que esse projeto seja mais que incrível”, celebram Cristinas.

O encontro entre Melissa, Milena e Cristinas promete ser um marco na carreira das artistas, trazendo performances cheias de emoção e talento.