Melhores restaurantes Pet Friendly para curtir na São Paulo Restaurant Week

Até o dia 24 de novembro, mais de 180 restaurantes renomados da capital paulista e de diferentes cidades da Grande São Paulo oferecem menus completos (com entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos de R$54,90 a R$149,00. Os pratos são variados e a experiência é garantida, incluindo desde a tradicional culinária brasileira, passando pela italiana, japonesa, contemporânea, argentina, mediterrânea, francesa, pelos temperos marcantes da cozinha asiática e até os pratos autorais. Reconhecido como o principal festival gastronômico da América Latina, a São Paulo Restaurant Week também não deixa os pais de pets de lado.

“Para muitas pessoas, sair para comer em um restaurante é um programa que só é feito na companhia de seus pets, pois eles fazem parte da família e nos deixam mais seguros e felizes”, explica a tutora da Ella (embaixadora pet do festival) e idealizadora do Guia Pet Friendly e da Universidade Pet Friendly, Cris Berger.

De acordo com a especialista, não basta o restaurante ter uma mesa na calçada para ser reconhecido como pet friendly. É preciso se preocupar com o bem-estar dos animais e, principalmente, se qualificar para atendê-los da melhor forma possível. “Por exemplo, é importante oferecer água em recipientes exclusivos, já que o coletivo pode transmitir doenças. E as casas com apetrechos para pets e garçons treinados para recebê-los saem na frente”.

Os restaurantes e os festivais gastronômicos, assim como o varejo e outros setores da economia, já perceberam essa tendência e estão se qualificando cada vez mais para atender os fiéis escudeiros. “A Ella faleceu em julho deste ano e seu legado foi exatamente conquistar locais pet friendly, ou seja, de inclusão para que os humanos possam passar mais tempo com seus pets, que são filhos peludos”, diz Cris Berger, que continua com a mesma missão da Ella. “Quando descobrimos essa sensação maravilhosa, nunca mais deixamos o nosso pet sozinho em casa. A cada nova edição da Restaurant Week, vou correndo ver os restaurantes que estão dispostos a receber os pets: não somente para divulgar, mas também para curtir. Conheci vários restaurantes a partir do festival que continuei frequentando”, complementa.

Nesta edição, em homenagem à Ella, a São Paulo Restaurant Week traz o Circuito “Ella Pet Friendly”, com a indicação dos 14 restaurantes pet friendly do festival que Cris e sua filhinha frequentaram e indicam para os amantes da boa gastronomia e dos animais:

Brodo Ristoranti

Calle 54 Plaza Sul

Cantón Comida Peruana e Chinesa

Coco Bambu (unidades JK e Eldorado)

Forneria Maiori

Foglia

Forneria San Paolo

Jacarandá

Malibu Park Aclimação

Mercearia do Francês

Pina

Radisson Pinheiros

Taste It

Tea Connection Jardins

Para garantir as melhores experiências, o festival conta com quatro categorias de menus no almoço e/ou jantar:

Tradicional: R$54,90 no almoço e R$69,90 no jantar.

Plus: R$68,80 no almoço e R$89,90 no jantar.

Premium: R$89,00 no almoço e R$109,00 no jantar.

Diamond: R$109,00 no almoço e R$149,00 no jantar.

Além do Circuito Ella Pet Friendly, Cris Berger também apresenta o e-book “Ella entre nós”, que já está disponível e pode ser baixado de forma gratuita pelo link: https://bit.ly/EllaSegueSendoNós

População e mercado pet no Brasil

Segundo dados do Instituto Pet Brasil, o país ocupa a 3ª colocação mundial quando o assunto é população pet. São mais de 160,9 milhões de animais de estimação em todo o Brasil, que fica atrás apenas de China e Estados Unidos. Em São Paulo, um levantamento realizado pelo Sebrae-SP aponta que a preferência é por cães: 76% dos tutores têm doguinhos, enquanto 35% têm gatos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Pet (Abinpet), o mercado pet, que só cresce desde 2013, faturou R$ 68,7 bilhões em 2023, ou seja, um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

Ação social

Durante o festival, os apreciadores da boa gastronomia também são incentivados a doar o valor de R$ 2,00 por menu para a ONG Amigos do Bem. A doação pode ser feita diretamente para a instituição através da chave pix apresentada no cardápio em QR Code disponibilizado nas mesas das casas participantes.

Os Amigos do Bem é um dos maiores projetos sociais do país, atendendo, regularmente, mais de 150 mil pessoas no sertão de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Promove a transformação social a partir de projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. Tem como missão transformar vidas com iniciativas capazes de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria. “Além de contribuir com recursos para nossas ações sociais no sertão, esta parceria é importante para a divulgação do trabalho dos Amigos do Bem, que há 30 anos transforma vidas na região mais carente do Brasil”, reforça o diretor institucional da ONG, Alceu Caldeira. Saiba mais em: @amigosdobem.

Serviço

33ª São Paulo Restaurant Week

Data: 17 de outubro a 24 de novembro

Saiba mais em: www.restaurantweek.com.br | @restaurantweekbrasil | #restaurantweek