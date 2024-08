Melhores receitas: Seduc-SP lança concurso para cozinheiras e cozinheiros da rede

Cozinheiras e cozinheiros responsáveis pela alimentação nas mais de 5.000 escolas da rede estadual de ensino estão sendo convidados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) a apresentar suas melhores e mais prestigiadas receitas entre os 3 milhões de estudantes da rede no 1º Concurso de Receitas Escolares, lançado pela pasta nesta segunda-feira (26).

Todas as regras foram publicadas pela Educação no Diário Oficial do Estado. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda, até o dia 27 de setembro. Podem se candidatar ao concurso equipes das cozinhas escolares.

O concurso será dividido em duas etapas. Na primeira, cozinheiras e cozinheiros deverão criar ou selecionar uma receita típica, representativa da cultura local. Na segunda etapa, essas receitas, com ingredientes disponíveis no programa de alimentação escolar, serão avaliadas pelos estudantes das escolas participantes.

As 91 melhores receitas selecionadas — uma representante por cada uma das diretorias regionais de ensino — serão reunidas em um e-book, que celebrará a cultura alimentar do Estado de São Paulo, destacando as criações dos participantes. O resultado será conhecido no dia 6 de dezembro deste ano. Futuramente, as receitas poderão ser incorporadas ao cardápio das unidades escolares.

Além da criação do e-book, autores das 10 melhores receitas participarão de uma aula especial com um chef convidado.

“Esse concurso é uma excelente oportunidade para valorizar os profissionais que estão todos os dias nas escolas, cuidando para que nossos alunos tenham uma alimentação saudável e culturalmente rica”, comenta a diretora técnica do Departamento de Alimentação Escolar da Educação de SP, Nayla Veríssimo.

Comida saudável

Nos últimos anos, a equipe de nutrição da Secretaria da Educação deu início ao processo de retirada de alimentos enlatados nas refeições e ampliou a oferta de frutas aos estudantes. Esse processo foi conduzido nas unidades escolares com merenda centralizada — oferecida diretamente pela Seduc-SP — e orientado às prefeituras parceiras da Educação e responsáveis pela merenda descentralizada.

“O processo de acabar com os alimentos enlatados na rede já foi finalizado. Atualmente, a alimentação escolar do estado é composta predominantemente por alimentos in natura e minimamente processados. As carnes e frangos distribuídos são congelados, não há mais a distribuição de alimentos enlatados”, informa Nayla.

Nayla conta que nas escolas com merenda centralizada, até mesmo o atum, que compõe o cardápio apenas um dia no mês, e antes era adquirido em latas com tamanhos maiores que as encontradas no mercado, hoje é entregue à rede em formato de pouch, uma embalagem que preserva melhor o sabor e a qualidade do peixe.

A partir deste ano, a Secretaria também passou a comprar alimentos de acordo com a produção de cada mês. Esses alimentos têm integrado as receitas escolares, e também passam a fazer parte das atividades dentro da sala de aula, já que professores, principalmente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, são incentivados a abordar históricos e tradições desses alimentos, de forma pedagógica.

Neste segundo semestre, farão parte do cardápio das unidades da rede com merenda oferecida pela Educação o brócolis ramoso, abacate, manga, vagem macarrão e espinafre.

Integram o cardápio constante das escolas abacaxi, banana, laranja, limão, maçã, mamão, manga, melancia, melão e tangerina. Entre as hortaliças, estão abóbora, abobrinha, acelga, alface crespa, alho, batata, batata doce, beterraba, cebola, cebolinha, cenoura, chuchu, couve, mandioca, pepino, repolho verde, tomate e salsinha. Frutas como tangerina, caqui e goiaba também são adquiridos e distribuídos conforme a sazonalidade.

Todos esses alimentos poderão ser utilizados para a composição das receitas que concorrerão no 1º Concurso de Receitas Escolares.