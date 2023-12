Melhores atletas paralímpicos do Brasil em 2023 serão conhecidos na próxima semana

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anuncia a realização da 12ª edição do Prêmio Paralímpicos, apresentado por Loterias Caixa. O evento, que vai homenagear os melhores atletas da temporada 2023, ocorrerá nos próximos dias 13 e 14 de dezembro, no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

No primeiro dia de premiação, 13, a partir das 19h, serão anunciados os atletas vencedores em 24 modalidades com transmissão pelo canal do YouTube do CPB. Os ganhadores foram eleitos por uma comissão interna do CPB, a partir de uma lista enviada pelas confederações. Os troféus entregues serão para atletas das modalidades: atletismo, badminton, basquete em CR, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em CR, esportes de inverno, futebol de cegos, futebol de PC, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, remo, rúgbi em CR, taekwondo, tênis de mesa, tênis em CR, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo e vôlei sentado.

Em 2023, os atletas paralímpicos brasileiros conquistaram 123 medalhas em mundiais de 11 modalidades (atletismo, natação, futebol de cegos, canoagem, ciclismo, esqui cross-country, halterofilismo, tiro com arco, tiro esportivo, taekwondo e triatlo). Além disso, fizeram a melhor campanha da história em uma edição dos Jogos Parapan-Americanos, com 343 medalhas (156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes). A façanha foi alcançada em Santiago, Chile, no mês passado.

Já no dia 14, a partir das 20h, serão anunciadas outras 10 premiações em evento que terá a transmissão dos canais SporTV : Aldo Miccolis, Personalidade Paralímpica, Prêmio Caixa, Memória Paralímpica, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo, Atleta Revelação, Atleta da Galera, Melhor Atleta Masculino e Melhor Atleta Feminino. Dessas categorias, apenas o Atleta da Galera será eleito (a) por meio de participação popular.

A votação é aberta ao público por meio deste link. Neste ano, os concorrentes são: Alessandro Silva (atletismo), Brenda Freitas (judô), Mariana D’ Andrea (halterofilismo), Ricardo Mendonça (atletismo) e Samuel Oliveira (natação). Esses cinco atletas foram indicados após uma eleição feita entre os colaboradores do CPB, o Conselho de Atletas do Comitê, jornalistas e patrocinadores (Loterias Caixa e Braskem).

O Prêmio Paralímpicos é realizado desde 2011, com exceção a 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Em 11 edições, nenhum atleta conquistou mais troféus do que o ex-nadador paulista Daniel Dias e o esgrimista gaúcho Jovane Guissone. Cada um deles foi premiado 11 vezes. A recordista no gênero feminino é a judoca Alana Maldonado, dona de seis troféus nas categorias que contam com votos de uma comissão interna do CPB. A paulista ainda foi escolhida como a Atleta da Galera em 2019.

No ano passado, foram distribuídos 35 troféus, sendo 24 para destaques em suas respectivas modalidades na primeira noite de premiação. Já na segunda, em cerimônia que pôde ser acompanhada no SporTV, foram conhecidos, entre outros vencedores, os melhores atletas masculino, o judoca paraibano Wilians Araújo, e feminino, a nadadora pernambucana Carol Santiago, além do Atleta da Galera, a lançadora de dardo baiana Raíssa Machado. Relembre como foi o evento no ano passado.

Serviço

12ª edição do Prêmio Paralímpicos, apresentado por Loterias Caixa

Dias: 13 e 14 de dezembro

Horário: a partir das 19h.

Local: Tokio Marine Hall Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo, São Paulo – SP, 04727-002

Patrocínio

O Prêmio Paralímpicos é patrocinado pelas Loterias Caixa.