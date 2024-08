Melhores amigos na liderança: Julio Campos e Ricardo Zonta lutam por título inédito na Stock Car

Mesmo em um ambiente tão competitivo, há espaço para cultivar amizades na Stock Car Pro Series. E dois amigos de longa data vêm brilhando e contando uma grande história na temporada. Julio Campos ocupa a liderança de um campeonato que está às vésperas de abrir sua segunda metade. Com 499 pontos conquistados, uma vitória, uma pole e três pódios, o piloto da Pole Motorsport é seguido muito de perto por alguém a quem tem praticamente como um irmão na vida: Ricardo Zonta, que já subiu ao pódio igualmente em três oportunidades em 2024 e está apenas cinco tentos atrás de Julinho na tabela.

Julio, de 42 anos, e Ricardo, de 48, têm muito em comum. Os dois são curitibanos, defendem equipes sediadas na região metropolitana da capital paranaense (Pole Motorsport e RCM Motorsport, respectivamente), perseguem o primeiro título na Stock Car e, em outra marca para os unir ainda mais, ambos devem completar 300 corridas na principal categoria do automobilismo brasileiro na penúltima etapa da temporada deste ano, em novembro.

A história de Julinho e Zonta começou há quase três décadas. “Temos uma amizade que vem de muito tempo atrás. Na primeira vez que morei com ele tinha uns 13, 14 anos, quando fui para a Europa e moramos no mesmo hotel, na Itália. Ele sempre foi um grande amigo meu, mesmo sendo um pouquinho mais velho”, contou Campos.

“O Julio nem tinha carteira de motorista naquela época [risos], então eu era o motorista dele e o levava para os lugares na época em que ele andava de kart”, complementou Ricardo.

Cada um seguiu seu caminho, nas pistas e na vida. Depois do título da Fórmula 3 Sul-Americana, Zonta foi campeão da Fórmula 3000 na Europa, em 1997, e conquistou o Mundial FIA GT com a Mercedes no ano seguinte. Depois, realizou o sonho de chegar à Fórmula 1, se notabilizou no cenário do Endurance fazendo provas icônicas como as 24 Horas de Le Mans e Daytona e retornou ao Brasil para estrear na Stock Car a partir de 2007.

Julio também foi campeão no exterior — na Skip Barber, nos Estados Unidos — e batalhou na sequência da sua carreira no Brasil, onde estreou na Stock Car em 2006, e foi campeão da Pick Up Racing — então a divisão de acesso à Stock —, em 2009. Naquele mesmo ano, os destinos dos dois amigos voltaram a se cruzar quando Zonta chamou Campos para correr por sua equipe na categoria, a RZ, em algumas etapas.

Juntos e misturados — A bela relação de amizade entre Julio e Ricardo vai muito além das pistas. As duas famílias são muito próximas e amigas. No auge da forma física, os pilotos treinam juntos e frequentemente disputam competições de triatlo e corridas de rua.

“Brincamos muito sobre a nossa disputa, mas o que importa é que os dois estão numa fase muito boa. Nos vemos diariamente, treinamos juntos e essa amizade é muito importante para mim. Nossos filhos, esposas, pais, enfim, todos são muito próximos”, comentou Zonta, que revelou mais uma faceta curiosa desta grande amizade. “A gente é tão parceiro que vamos treinar juntos no simulador para a próxima etapa”, acrescentou, fazendo menção à rodada que a Stock Car vai realizar em Belo Horizonte neste fim de semana.

Julinho ressalta a grande oportunidade que tem de lutar por um título inédito com um grande amigo, embora deixe claro que nada esteja restrito somente aos dois. “O campeonato está cheio de pilotos muito rápidos, sabemos disso. Estamos na metade, e todo mundo ainda tem muita chance. Acho que a gente vai precisar de pelo menos mais umas quatro etapas para ver quem serão os pilotos que vão chegar na briga pelo título”.

“Mas é muito bacana ver o Ricardo, que está aí comigo no dia a dia, em vários treinos e competições, nessa batalha. Estamos disputando juntos e vamos com tudo. Tomara que a gente chegue até o final assim e que eu ganhe meu primeiro título na Stock Car [risos]. Seria bacana demais”, disse o mais novo entre os dois.

Com muita coisa em comum, Julio Campos comemora a possibilidade de chegar às 300 corridas na Stock Car justamente ao lado de Zonta.

“Será algo muito especial. Estamos há tanto tempo no automobilismo; ele trilhou essa carreira brilhante, enquanto penei muito para conseguir entrar na Stock Car e buscar patrocínios, tive muitas dificuldades para entrar e permanecer na categoria. Mas é muito legal saber que batalhei tudo o que precisava para estar aí e brigar com os maiores nomes do automobilismo brasileiro. Estar com amigos é sempre bom, e realmente o Ricardo é um cara especial demais. É muito feliz estarmos juntos disputando o título”, finalizou o curitibano.

O currículo dos amigos na Stock Car

Julio Campos

Idade: 42 anos (15/01/1982)

Estreia: 2006

Corridas: 290

Vitórias: 6

Pódios: 34

Poles: 6

Voltas mais rápidas: 9

Melhor temporada: 2018 (terceiro lugar)

Equipe atual: Pole Motorsport

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #4

Colocação na temporada 2024: líder após seis etapas, 499 pontos

Ricardo Zonta

Idade: 48 anos (23/03/1976)

Estreia: 2007

Corridas: 290

Vitórias: 11

Pódios: 40

Poles: 7

Voltas mais rápidas: 18

Melhor temporada: 2020 (vice-campeão)

Equipe atual: RCM Motorsport

Carro: Toyota Corolla

Número: #10

Colocação na temporada 2024: vice-líder após seis etapas, 494 pontos