Melhor MC do Brasil! Big Mike conquista título nacional da batalha de rimas Red Bull FrancaMente

Popularmente conhecido como o GOAT (“Greatest of All Time” ou “o maior de todos os tempos”) das batalhas de rimas, Big Mike agora tem mais um título inédito: o nacional do Red Bull FrancaMente 2024! Na última sexta-feira (18), a decisão final da competição desembarcou em São Paulo e levou um público caloroso para prestigiar os melhores MCs do Brasil em uma das mais disputadas batalhas de rimas do País. Em noite comandada por Bob 13, fundador e apresentador da Batalha da Aldeia, Big Mike levou a conquista após uma disputa acirrada contra o cearense Tonhão, que ficou na segunda colocação.

“As palavras me visitam e eu solto elas por aí… Eu vinha mentalizando essa vitória por muito tempo e agora que se concretizou estou sem palavras, foi muito emocionante subir a esse palco pela primeira vez e levar o título maior, que tem peso nacional. Para mim essa conquista significa que eu ainda tenho muita rima para trocar e ‘gasolina no tanque’ para escrever mais páginas na história do freestyle brasileiro. Daqui pra frente vou me manter focado nos campeonatos, quero seguir batalhando e participando de todas as competições que forem possíveis”, comemorou Big Mike.

Em terceiro e quarto lugar ficaram, respectivamente, Yoga e Levinsk, que apresentaram uma disputa emocionante nas semifinais. Para se tornar o campeão nacional, os MCs tiveram que impressionar os jurados Gabi Nyarai, Motta e Monge que avaliaram as capacidades de improviso, construção, técnica, musicalidade e conteúdo das rimas.

Reunindo nomes relevantes da cena, a 5ª edição do Red Bull FrancaMente contou com inscrições de artistas Norte a Sul do país que, após terem sido selecionados via aplicativo, participaram de seletivas regionais em Fortaleza e São Paulo. De cada seletiva, quatro MCs avançaram e, logo, oito vagas da grande final foram preenchidas. O vice Tonhão MC foi o vencedor da seletiva no Ceará, sua terra natal, e chegou ao pódio após enfrentar e derrotar diversos MCs. Em Fortaleza, também se classificaram PHL, Gomes e Vitú. O vencedor da seletiva paulista foi Barreto, que garantiu vaga na final a partir desta etapa junto com MT, Nauí e Youngui.

Para compor o Top 16 da final, também estiveram presentes o pódio do Red Bull FrancaMente 2023 – WM, Yoga e Kauan –, o eleito por ter o melhor vídeo de inscrição da fase inicial MC Tubarão e mais quatro convidados especiais renomados da cena: Apollo, Kaemy, Levinsk e o campeão Big Mike.

O evento é a versão brasileira do Red Bull Batalla, que acontece em países de língua espanhola e já conta com mais de 15 edições históricas, somando mais de 17 mil inscritos em um único ano.