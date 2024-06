Melhor Escola do Mundo: rede de SP concorre com projeto inovador de xadrez e atletismo

Termina nesta sexta-feira (28) a votação do prêmio Melhor Escola do Mundo, o World’s Best School. Entre os candidatos na categoria Colaboração da Comunidade está a Escola Estadual Deputado Pedro Costa, localizada na zona norte da capital paulista, e a única brasileira selecionada. A votação é online no site: vote.worldsbestschool.org.

Para chegar lá, a unidade de anos iniciais do Ensino Fundamental da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) envolveu estudantes, familiares, educadores e membros da comunidade em dois projetos: um clube de xadrez e aulas de atletismo.

“Estar entre os finalistas dessa premiação é uma honra para a Pedro Costa e é nítida a transformação que vem ocorrendo por aqui, com o envolvimento de toda a comunidade ao redor das atividades extracurriculares promovidas com o apoio da Parceiros da Educação”, afirma a professora Janaína Freire, diretora da escola.

Segundo Janaína, as atividades de xadrez e atletismo alcançaram proporções além do esperado. “Esses projetos se tornaram pilares de desenvolvimento social, físico e intelectual para nossos estudantes. O xadrez, com sua riqueza estratégica e capacidade de estimular o raciocínio lógico, proporcionou aos alunos ferramentas valiosas para o aprendizado e para a vida.

O atletismo, por sua vez, promoveu a saúde física e o bem-estar dos alunos, incentivando a prática regular de exercícios e a adoção de um estilo de vida ativo. As atividades realizadas em parques próximos à escola incentivaram a integração com a comunidade e a valorização do espaço público”, continua.

Os vencedores de cada categoria receberão o prêmio de US$ 50 mil e acesso a uma plataforma global de melhores práticas. Além da Pedro Costa, concorrem na categoria Colaboração da Comunidade unidades de ensino dos Estados Unidos, Argentina, Peru, Paquistão, Quênia, Suécia e Índia.