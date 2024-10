“Melhor de 3” recebe o apresentador Bruno Vicari nesta terça-feira, 15

O novo episódio do Melhor de 3 acontece nesta terça-feira, 14 de outubro, e recebe o comentarista de futebol Bruno Vicari como convidado. O programa vai ao ar sob o comando da jornalista recém-contratada pela RECORD, Paloma Tocci, e do carismático anfitrião, Rodrigo Mussi.

Bruno Vicari é apresentador dos canais ESPN Brasil, onde completa 10 anos de casa neste mês. O jornalista chegou em 2014, época em que apresentava o programa Bate-Bola. Atualmente, comanda a bancada matutina do SportsCenter.

Durante o programa, o apresentador vai trazer suas opiniões sobre o futebol brasileiro, além de relembrar momentos marcantes e inusitados de sua carreira. O Melhor de 3, que tem patrocínio da Superbet, tem se destacado por sua abordagem dinâmica e envolvente, onde esporte, cultura e entretenimento se encontram.

No início de junho, o Kwai lançou uma aba especial sobre futebol na plataforma. Batizado de Chama o Kwai, o projeto oferece uma variedade de conteúdos exclusivos e parcerias inéditas, como o Melhor de 3; conteúdos exclusivos do Flamengo, time patrocinado pelo Kwai; além do Toca Pra Quem Sabe, programa semanal já encerrado, que foi comandado pelo ex-jogador Vampeta e os jornalistas esportivos Mauro Cezar Pereira e Giovanni Chacon

Melhor de 3

Quando: Ao vivo, toda terça-feira, das 18h às 19h

Onde: Perfil oficial do programa no Kwai