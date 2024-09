Mel Duarte realizará show gratuito na Casa das Rosas

A cantora, escritora, poeta, compositora e produtora cultural Mel Duarte, conhecida por suas brilhantes performances de “spoken word”, anuncia mais uma data de celebração do quinto aniversário do seu álbum de estreia, “Mormaço – entre outras formas de calor”. A apresentação acontece no dia 28 de setembro, na Casa das Rosas, a partir das 16h.

Contemplada pelo Edital de Culturas Negras da Prefeitura de São Paulo, o show, que faz parte de uma circulação proposta para o projeto, é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma combinação de versões repaginadas de faixas já lançadas pela artista e de novas composições que irão fazer parte de seu próximo trabalho musical. Acompanhada da sua banda, Mel Duarte promete um espetáculo sensorial, explorando ritmos da MPB, reggae, soul, rap, funk, trap e pagodão baiano.

“Estou super animada em levar o meu show para a Casa das Rosas esse espaço que sempre acolheu meus projetos poéticos e onde já presenciei eventos mágicos que guardo na memória, sem contar que tocar na avenida paulista, o coração da cidade onde nasci e cresci será um lindo presente pra esse projeto que está caminhando para o final e já vai deixar saudades”. Comenta Mel sobre a apresentação.

Além dos shows que compõem essa circulação, Mel convida o público para participar ativamente do projeto “Mormaço – palavras incendiárias”, uma experiência que mistura música e poesia em encontros repletos de reflexão. As rodas de conversa e performances poéticas têm como objetivo promover um espaço dedicado à expressão das mulheres, com participações especiais de artistas como Ryane Leão, Xênia França, Assucena, Luz Ribeiro, entre outras.

Aproveitando o momento de finalização do próximo álbum “Colmeia”, a artista apresentará em cada show uma faixa nova deste trabalho, começando por “Querem nos Calar” e “Fagulha”, durante as apresentações ao vivo. Este projeto reafirma o compromisso da cantora com a arte da palavra, agora expandida pela musicalidade, abordando temas como amor, paixão e afeto, combinados com uma dose de provocação social.

“Ao mesmo tempo em que estou repaginando meu show, estou em estúdio produzindo um disco novo. Então, tenho aproveitado para me desafiar a experimentar ritmos que eu ainda não havia explorado no primeiro álbum, como o funk e o pagodão, brincando ainda mais com as palavras e buscando novas possibilidades musicais para minha arte, tem sido divertido e acredito que algumas faixas vão pegar o público de surpresa”, comenta.

A formação da banda contará com DJ Jazz, Felipe Parra (guitarra e direção musical), Taisson Zigy (percussão) e Ana Eliza Colomar (sopro). “Eu gostaria que as pessoas lembrassem nesse show que a pausa é importante. Só quando você para, escuta e vê as coisas ao seu redor – ainda que os atravessamentos sejam muitos – ainda há coisas bonitas para se enxergar em meio ao dia a dia. Só peço alguns minutos pra fazer as pessoas lembrarem disso”, finaliza.

“Mormaço – entre outras formas de calor

Show 28/09

Local: Casa das Rosas

Av. Paulista, 37 – Bela Vista

Horário: A partir das 16h

Tema: Corpos Dissidentes e o verbo em ação

Convidadas: Afrodescendente, Assucena e Marina Vergueiro

Mediadora: Jessica Balbino

Abertura poética: Poliana Hérica

LINE UP

16h – Discotecagem com DJ Jazz

17:30h – Roda de Conversa: Corpos dissidentes e o verbo em ação

18:45h – DJ Jazz

19:15h – Abertura Poética: Poliana Hérica

19:30h – Início show Mormaço com Mel Duarte

SOBRE A ARTISTA

Mel Duarte é uma comunicadora com propósito, revolucionária do cotidiano que acredita nas palavras como ferramenta de transformação social.

A escritora, poeta, compositora e produtora cultural nasceu na primavera de 1988 em São Paulo (SP) e atua com literatura desde 2006.

Publicou os livros “Fragmentos Dispersos” (2013), “Negra Nua Crua” (2016, editora Ijumaa) traduzido para o espanhol “Negra Desnuda Cruda” (2018, ediciones ambulantes, Madrid, ES), “As bonecas da vó Maria” (2018, Itaú leia para uma criança), “Querem nos calar: Poemas para serem lidos em voz alta” (2019, Editora Planeta), “A descoberta de Adriel” (2020, Itaú leia para uma criança) e o mais recente “Colmeia: Poemas reunidos” (2021. Ed Philos)

Em 2016 Mel foi destaque no sarau de abertura da FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) e foi a primeira mulher a vencer o Rio Poetry Slam (campeonato internacional de poesia falada). Em 2017 foi convidada a representar a literatura brasileira no Festilab Taag, em Luanda, Angola e em 2019 lançou um álbum de poesia falada intitulado “Mormaço- Entre outras formas de calor” disponível em todas as plataformas musicais. Mel Também integrou durante quatro anos a coletiva Slam das Minas SP, batalha de poesias autorais voltada ao gênero feminino e durante seis anos o coletivo “Poetas Ambulantes”.

Em 2021 foi uma das finalistas do prêmio “Inspiradoras” do Instituto Avon e Universa Uol. Em 2022 foi mestre de cerimônias do palco principal da Virada Cultural para um público de mais de 120 mil pessoas e no mesmo ano ao lado da artista Luz Ribeiro, escreveu e estreou o espetáculo “STAND UP POETRY: Capítulo 1- Palavras para o Futuro”, com direção de Naruna Costa.