Meia suíço é anunciado pelo Vasco e cita Romário e Roberto Dinamite

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, de 28 anos, que estava no Gil Vicente, de Portugal. Em sua chegada, o jogador citou Romário e Roberto Dinamite, duas lendas reveladas pelo Cruzmaltino.

“Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje poder defender esta camisa, é um orgulho muito grande. Como eu disse, sei que o Romário foi um jogador famoso. E também a lenda Roberto Dinamite, a fama dos torcedores? Também sei que são os melhores torcedores do Brasil”, declarou Maxime Dominguez, ao site oficial do Vasco.

Maxime Dominguez, que usará a camisa 26, assinou contrato até dezembro de 2026. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (4) e já treina com os novos companheiros.

O suíço não pode ser inscrito nesta fase da Copa do Brasil e não enfrentará o Athletico-PR, nesta quarta (11), pelas quartas. O jogador tem chances de ser relacionado no clássico contra o Flamengo, neste domingo (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, caso seja regularizado a tempo na CBF.

Dominguez iniciou sua carreira no Servette (SUI) e passou por Zurich (SUI), Lausanne (SUI) e Neuchâtel Xamax (SUI) até chegar ao Miedz Legnica (POL). Na Polônia, também atuou pelo Raków (POL), de onde foi vendido ao Gil Vicente (POR).