Meia Renato analisa grupo do Água Santa na edição 2025 da Copinha

O elenco sub-20 do Água Santa segue trabalhando forte na preparação para a Copa São Paulo, que será realizada em janeiro. O Netuno ficou no grupo 9, com sede na cidade de Tupã, e irá enfrentar os donos da casa, além do Brasiliense e do CRB de Alagoas.

Meia do clube de Diadema, Renato comentou sobre os adversários da equipe na primeira fase. “Ficamos em um grupo equilibrado, com dois clubes que fazem um trabalho forte na base, no caso o Brasiliense e o CRB, além do anfitrião, que sempre cresce com o apoio de seu torcedor. Cada jogo será uma decisão e teremos que atuar com a máxima atenção durante os 90 minutos”, receita o atleta agenciado pela empresa Mundek Sports.

EMPENHO NOS TREINOS

Com passagens de destaque pela base do EC São Bernardo e do Jabaquara, Renato falou também sobre a preparação do elenco do Água Santa. “Na verdade, os treinos para a Copinha são uma sequência da nossa temporada, quem fizemos boas campanha no estadual sub-20 e na Paulista Cup. O trabalho está sendo bem realizado pela comissão técnica e vejo todos os jogadores se dedicando ao máximo em cada atividade”, concluiu o meio-campista.