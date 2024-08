Meia Maratona de São Bernardo registra participação de mais de 12 mil pessoas

Mais de 12 mil corredores superaram a chuva e frio intenso registrados na manhã deste domingo (25/8) e marcaram presença na 20ª edição da Meia Maratona de São Bernardo. O evento faz parte do calendário oficial de festejos dos 471 anos da cidade e se tornou uma das principais provas também do calendário estadual da modalidade.

“Isso demonstra o quanto a corrida de rua em São Bernardo é respeitada pelos atletas, que superaram chuva e nem o frio para celebrar o aniversário da nossa cidade. A Meia Maratona se tornou, ao longo dos últimos oito anos, uma das principais provas do Estado de São Paulo e do Brasil na modalidade”, declarou o Prefeito Orlando Morando.

A prova, realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, abrangeu os formatos de 21 km, 10 km e 5 km, tanto corrida quanto caminhada. A concentração foi às 7h, com a largada realizada às 7h30, em ponto entre o Parque Raphael Lazzuri e Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib.

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Desde a edição de 2023, a Meia Maratona de São Bernardo faz parte do calendário internacional das corridas de rua e passou a contar com a Certificação Internacional de Percurso emitida pela Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Distâncias com sede em Atenas, na Grécia, que comprova a qualidade técnica da prova.