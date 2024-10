Megaoperação para a Fórmula 1 conta com câmeras, base móvel e policiais fluentes

As Polícias Militar e Civil prepararam uma megaoperação para garantir a segurança durante o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Além do reforço do efetivo com auxílio de policiais fluentes em outras línguas, as equipes contam com Base Móvel da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) instalada no portão sete, e patrulhamento dentro e fora do evento.

O planejamento começou há mais de um mês. Os militares iniciaram os trabalhos na segunda-feira (28) devido ao aumento de circulação de pessoas e a chegada de materiais para a organização do evento internacional.

Inclusive, na última terça-feira (29), o 3° Batalhão de Policiamento de Choque apreendeu mais de 1,4 mil porções de drogas com um adolescente e um homem nas proximidades do autódromo. A dupla, que tinha passagens criminais, tentou fugir, mas foi detida e encaminhada ao 11° Distrito Policial, em Santo Amaro.

Unidades do Policiamento de Choque, de Trânsito, Comando de Aviação e Rodoviário foram empenhados para a Operação Fórmula 1. Conforme o coronel Gentil Epaminondas de Carvalho, da Coordenadoria Operacional da PM, até mesmo os alunos da Academia do Barro Branco se voluntariaram para prestar apoio no entorno do autódromo.

Haverá ainda a utilização de drones atuando em conjunto com o Centro Regional de Controle de Espaço Aéreo, com o objetivo de monitorar qualquer intercorrência.

As imagens das câmeras instaladas no autódromo serão compartilhadas com as autoridades para garantir a segurança do evento e prevenir qualquer situação de risco, garantindo a segurança do público.

Uma base da Deatur está instalada no portão sete do local do evento à disposição do público para informações, auxílio e, caso necessário, registro de boletim de ocorrência.