Megaoperação é montada em São Bernardo para garantir blocos de Carnaval seguros e organizados

Os blocos de Carnaval de São Bernardo prometem animar as ruas da cidade, principalmente, a partir deste sábado, 1º de março, com programação que contempla 11 blocos e expectativa de reunir, ao todo, cerca de 20 mil foliões durante os dias de festa. Para garantir que a celebração ocorra com segurança, organização e serviços essenciais à disposição da população, a Prefeitura montou uma força-tarefa integrada entre diversas secretarias, reforçando o compromisso com a cultura e o bem-estar dos moradores.

A Prefeitura de São Bernardo entra como apoio operacional aos eventos, sem o uso de recursos municipais. O prefeito Marcelo Lima destacou que a iniciativa alia diversão e responsabilidade, resgatando atividade que estava paralisada no município. “O Carnaval foi planejado para que todos possam aproveitar a festa com tranquilidade. Organizamos uma operação completa para garantir segurança, mobilidade e saúde, sem utilizar recursos públicos na realização do evento”, pontuou.

Na área da segurança, a equipe da Secretaria coordenou uma ampla operação para proteger os foliões e quem circula pelas áreas onde os blocos vão passar. O plano inclui acompanhamento de agentes em viaturas, além da instalação de bases móveis nas festas com maior concentração de público.

O titular da pasta de Segurança, Major Topalian, ressaltou o compromisso com a proteção dos munícipes. “Planejamos cada detalhe para garantir que os blocos aconteçam com toda a segurança, sem afetar o atendimento regular da Polícia Municipal em todos os bairros.”

SAÚDE POR PERTO – Profissionais da saúde vão atuar em diversos pontos da cidade para cuidar da saúde dos foliões. Agentes do programa de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) distribuirão preservativos e materiais informativos em todos os blocos. Além disso, blocos que preveem grande público contarão com ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e equipes médicas de prontidão.

“Carnaval é tempo de alegria, encontros e diversão. Estamos aqui para garantir que essa festa aconteça com saúde e segurança para todos”, afirmou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn.

MOBILIDADE – A Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura elaborou um plano especial para minimizar os impactos no trânsito durante o Carnaval. A operação, vigente desde 22 de fevereiro e ativa até 8 de março, prevê bloqueios temporários, desvios e a presença de agentes de trânsito para orientar motoristas e pedestres.

Secretário responsável pelo setor, Francisco José Carone explicou que o planejamento prioriza a fluidez do trânsito e a segurança viária. “Mapeamos os trajetos dos blocos e adotamos medidas para garantir que a festa ocorra sem prejudicar a rotina dos moradores. A orientação é que todos fiquem atentos à sinalização e acompanhem os canais oficiais da Prefeitura para mais informações.”

Para o prefeito Marcelo Lima, a integração entre as secretarias é essencial para proporcionar uma festa segura e organizada. “Estamos dando apoio a um Carnaval planejado, que celebra a cultura e a alegria da nossa cidade, sem deixar de lado a responsabilidade com a segurança, saúde e mobilidade. A união dos esforços das nossas equipes garantirá que todos possam aproveitar a festa com tranquilidade e respeito ao próximo”, concluiu.

Confira a programação dos blocos e suas respectivas vias:

– Sábado, 01/03

– 10h às 13h – Bloco dos Rudgeiros: Parque Salvador Arena (início)

– 14h às 18h – Bloco Maria Fuá: Rua José Martins Fernandes (início)

– Domingo, 02/03

– 14h às 18h – Mlk’s da Praça: Rua Francisco Mendes Pereira (início)

– 13h40 às 17h40 – Filhos da Esperança: Av. Laura (início)

– 14h às 17h – Ditinho da Congada: Praça Lauro Gomes (início)

– 15h às 19h – Bloco Comigo Não Morreu: Av. Kennedy (início)

– 16h às 20h – Bloco dos Brejeiros: Rua Princesa Maria Amélia, 451

Para mais informações e a programação dos demais dias de blocos de rua, acompanhe a Prefeitura de São Bernardo no Tiktok: https://abrir.link/ipfuq