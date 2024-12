Megaoperação desmantela esquema de lavagem de dinheiro entre Itália e Brasil

A Polícia Federal, em parceria com a Interpol, está executando nesta quarta-feira (4) uma operação de grande escala que envolve o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão autorizados pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza, Ceará. As operações estão sendo realizadas nas cidades de Fortaleza, Eusébio, Aquiraz e Natal.

De acordo com um comunicado oficial, a chamada Operação Calábria foi desencadeada após uma denúncia formal feita pela Guardia di Finanza, a polícia especializada da Itália. O alerta destacava transações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo cidadãos italianos que seriam associados a uma das mais influentes organizações criminosas do planeta, originada na Itália.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal identificaram um complexo esquema onde contadores e advogados teriam criado e gerido empresas de fachada. Muitas dessas entidades estavam registradas em endereços inexistentes ou fictícios e serviam como canais para transferir dinheiro ilegal proveniente da Europa. O esquema visava à lavagem de dinheiro no Brasil, particularmente no estado do Ceará, além de facilitar a concessão de vistos de investidor e cidadania brasileira aos estrangeiros envolvidos.

Além das buscas e apreensões, a operação também inclui ordens judiciais para suspender as atividades das empresas implicadas e revogar os vistos de investidor dos estrangeiros sob investigação. Os crimes investigados englobam lavagem de dinheiro, falsificação documental, infrações financeiras e delitos contra a ordem tributária, com penas que podem alcançar até 30 anos de reclusão.