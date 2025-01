Megaoperação de limpeza em Santos remove 90 toneladas de lixo após réveillon

Um grande esforço coletivo resultou na remoção de 90 toneladas de resíduos da orla de Santos, no litoral paulista, após as celebrações de Réveillon. Este volume representa um aumento significativo de 34% em relação ao lixo coletado durante a virada do ano anterior, quando foram retiradas 67 toneladas.

Conforme informações fornecidas pela Prefeitura de Santos, a operação de limpeza mobilizou 559 profissionais, incluindo varredores, ajudantes, coletores, motoristas, operadores e fiscais. Esses trabalhadores formaram o que foi denominado “exército da faxina”, atuando entre as 2h30 e 6h da manhã do dia 1º de janeiro. A área abrangida pela ação se estendeu do bairro Ponta da Praia até os limites geográficos com São Vicente.

Para otimizar o trabalho das equipes, o Centro de Controle Operacional (CCO) utilizou câmeras de monitoramento que permitiram identificar as áreas com maior acúmulo de lixo, facilitando o deslocamento das equipes. Além disso, a megaoperação contou com a colaboração de 40 veículos especializados, incluindo caminhões e máquinas como retroescavadeiras, pás carregadeiras e tratores, que foram essenciais para o transporte e remoção dos resíduos.

A iniciativa demonstra o comprometimento da administração municipal em manter a limpeza e conservação das praias, especialmente após eventos que atraem grandes públicos.