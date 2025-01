Mega-Sena: Sorteio de R$ 6 milhões acontece hoje (30)

Nesta quinta-feira, dia 30, a Mega-Sena realizará o sorteio do concurso 2.822, que apresenta um prêmio acumulado de R$ 6 milhões, fruto da última rodada que não teve ganhadores.

As apostas para este concurso podem ser realizadas até às 19h, no horário de Brasília, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet. O valor do volante com seis números selecionados é de R$ 5, enquanto a aposta com sete dezenas custa R$ 35.

De acordo com informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, a probabilidade de conquistar o prêmio máximo com uma aposta de seis dezenas é extremamente baixa, sendo de uma em mais de 50 milhões. Para aqueles que desejam aumentar suas chances, é possível fazer uma aposta com até 15 números, que oferece uma chance em pouco mais de 10 mil. Contudo, essa opção tem um custo elevado, totalizando mais de R$ 22 mil.

O sorteio está agendado para as 20h e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real a definição dos números sorteados.