Mega-Sena sorteia R$ 76 milhões hoje (3)

O sorteio do concurso 2.803 da Mega-Sena, programado para as 20h no horário de Brasília, ocorrerá no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo. Este evento será transmitido ao vivo através dos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e Facebook.

A expectativa é alta, uma vez que o prêmio principal acumulou e atingiu o valor de R$ 76 milhões. Interessados em participar têm até as 19h, também no horário de Brasília, para registrar suas apostas. As opções para efetuar os jogos incluem as casas lotéricas autorizadas pela Caixa espalhadas por todo o território nacional ou através de plataformas online.

O custo para uma aposta simples, que consiste na seleção de seis números, é de R$ 5. A Mega-Sena continua a atrair grande público devido aos seus prêmios expressivos e à possibilidade de mudar a vida dos sortudos vencedo