Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões hoje (28)

O sorteio do concurso 2.801 da Mega-Sena ocorrerá às 20h, no horário de Brasília, nesta quarta-feira, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo. As seis dezenas que definirão o ganhador ou os ganhadores serão conhecidas durante o evento.

Para aqueles que desejam acompanhar o sorteio em tempo real, a Caixa Econômica Federal disponibilizará uma transmissão ao vivo por meio de seu canal oficial no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook. O prêmio principal está acumulado em impressionantes R$ 60 milhões.

Os interessados em participar têm até as 19h do mesmo dia para registrar suas apostas. Estas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada em território nacional ou através dos canais digitais da Caixa. O custo para um jogo simples, com a escolha de seis números, é de R$ 5.