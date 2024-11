Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões

O concurso de número 2.800 da Mega-Sena está programado para ser realizado às 20h, horário de Brasília, na capital paulista. O evento ocorrerá no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, número 750.

Os participantes poderão acompanhar o sorteio ao vivo por meio das plataformas digitais da Caixa Econômica Federal, com transmissão disponível tanto no canal oficial do YouTube quanto na página do Facebook das Loterias Caixa. O valor estimado do prêmio principal atingiu a marca de R$ 55 milhões, acumulado em concursos anteriores.

É importante destacar que este sorteio específico, por ser de final zero, recebe um acréscimo especial no prêmio, resultante das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme previsto pelas regras da modalidade.

Interessados em participar têm até as 19h, horário de Brasília, para efetuar suas apostas. Estas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada em território nacional ou por meio do portal online da Caixa. A aposta simples, que consiste na seleção de seis números, tem um custo de R$ 5.