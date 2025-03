Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 12 milhões nesta terça-feira (11)

O concurso 2.838 da Mega-Sena ocorrerá hoje, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

A cerimônia de sorteio será transmitida ao vivo através do canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e também nas redes sociais das Loterias Caixa. O prêmio principal, que já acumula, está estimado em R$ 12 milhões.

Os interessados em participar do sorteio têm até as 19h (horário de Brasília) para realizar suas apostas. As apostas podem ser efetuadas nas casas lotéricas autorizadas ou pela internet, garantindo maior comodidade aos apostadores.

Para aqueles que optarem pelo jogo simples, onde é possível escolher seis números, o custo da aposta é de R$ 5.