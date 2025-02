Mega-Sena sorteia hoje (6) prêmio de R$ 33 milhões 

As apostas para o concurso 2.825 da Mega-Sena podem ser realizadas até as 19h desta quinta-feira, 6. O sorteio, que promete um prêmio atrativo de R$ 33 milhões, ocorrerá às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados serão divulgados ao vivo pelo canal oficial da loteria no YouTube.

Os interessados em participar podem efetuar suas apostas tanto em casas lotéricas quanto pela internet. Para aqueles que optarem por marcar seis dezenas, o custo do bilhete é de R$ 5. Já os apostadores que decidirem escolher sete números devem investir R$ 35.

Conforme informações disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, a chance de ganhar o prêmio principal com uma aposta de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Entretanto, se o jogador optar por aumentar suas chances e apostar com 15 dezenas — que é o máximo permitido — a probabilidade melhora significativamente, passando a ser de uma em cerca de 10 mil, embora essa jogada tenha um custo elevado, ultrapassando os R$ 22 mil.