Mega-Sena sorteia hoje (5) prêmio acumulado de R$ 127 milhões

O sorteio do concurso 2.793 da Mega-Sena está programado para ocorrer às 20h, conforme o horário de Brasília, na capital paulista. O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, número 750. A expectativa gira em torno do valor acumulado de R$ 127 milhões.

Os interessados podem acompanhar o sorteio ao vivo através das plataformas digitais da Caixa Econômica Federal, incluindo seu canal oficial no YouTube e a página das Loterias Caixa no Facebook.

As apostas permanecem abertas até as 19h, horário de Brasília, e podem ser efetuadas em qualquer casa lotérica credenciada no território nacional ou pela internet. O custo para participar com uma aposta simples, que envolve a escolha de seis números, é de R$ 5.