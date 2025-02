Mega-Sena sorteia hoje (20) R$ 105 milhões 

As apostas para o concurso 2.831 da Mega-Sena, que promete um prêmio atraente de R$ 105 milhões, estão abertas e podem ser realizadas até as 19h de hoje, tanto em lotéricas quanto pela internet.

O sorteio, que ocorrerá às 20h desta quinta-feira (20) em São Paulo, traz expectativa após o último concurso realizado na terça-feira (18), quando nenhum apostador conseguiu levar o prêmio máximo.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 5, e os interessados têm a opção de efetuar suas apostas online até o horário limite mencionado. Para aqueles que desejam participar pela internet, é necessário acessar o site da Caixa Econômica Federal, onde é possível fazer o registro e apostar por meio de dispositivos móveis ou computadores.

Para realizar uma aposta online, é preciso ser maior de idade (18 anos ou mais) e fornecer informações como número do cartão de crédito durante o cadastro.

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados. A probabilidade de ganhar varia conforme a quantidade de números apostados. Para a aposta simples, que envolve seis dezenas e custa R$ 5, a chance de acertar todas as dezenas é de 1 em 50.063.860. Por outro lado, apostando com o máximo permitido de 15 dezenas, que tem um custo de R$ 22.522,50, as chances aumentam para 1 em 10.003.

Para mais detalhes sobre como funciona a Mega-Sena e as probabilidades associadas a cada tipo de aposta, os apostadores são encorajados a consultar as informações disponíveis no site da Caixa.