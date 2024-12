Mega-Sena sorteia hoje (17) prêmio de R$ 16 milhões

O concurso 2.809 da Mega-Sena será realizado hoje, às 20h, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Este evento é uma oportunidade para os apostadores que buscam a sorte grande.

A transmissão do sorteio será feita ao vivo através do canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e na página oficial das Loterias Caixa no Facebook. O prêmio principal está acumulado em impressionantes R$ 16 milhões, atraindo a atenção de muitos entusiastas das loterias.

Os interessados em participar devem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas autorizadas ou através do site oficial da Caixa. O valor mínimo para uma aposta simples, que consiste na escolha de seis números, é de R$ 5.

Além disso, os apostadores já podem se preparar para a próxima edição especial da Mega-Sena, a Mega da Virada, programada para o dia 31 de dezembro. Ao contrário dos sorteios regulares da Mega-Sena, os prêmios da Mega da Virada não acumulam; caso ninguém acerte os seis números sorteados, o valor será distribuído entre os ganhadores que acertarem cinco ou menos números.

Com um prêmio estimado em R$ 600 milhões para a Mega da Virada, as expectativas são altas e muitos sonham com a possibilidade de um final de ano transformador.