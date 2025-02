Mega-Sena realiza sorteio com prêmio acumulado de R$ 39 Milhões

Neste sábado, 8 de outubro, a Mega-Sena realiza um sorteio que promete atrair a atenção de apostadores em todo o Brasil, com um prêmio acumulado que chega a impressionantes R$ 39 milhões.

Os números sorteados serão revelados a partir das 20h, no horário de Brasília, diretamente do Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e também pela página oficial das Loterias Caixa no Facebook, permitindo que todos acompanhem a emoção do sorteio.

Os interessados em participar têm até às 19h (horário de Brasília) para realizar suas apostas. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica autorizada pela Caixa em todo o território nacional ou por meio da plataforma online da instituição.

Para quem deseja tentar a sorte com uma aposta simples, que consiste na escolha de seis números, o valor é de apenas R$ 5. Com esse prêmio acumulado, muitos sonham com a possibilidade de transformar suas vidas, tornando este sorteio uma oportunidade imperdível para os amantes da loteria.