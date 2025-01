Mega-Sena: Prêmio acumula e chega a R$ 30 milhões

O concurso de número 2.819 da Mega-Sena, realizado na última quinta-feira (23), não registrou ganhadores que acertassem as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio acumulou e agora é estimado em impressionantes R$ 30 milhões.

Os números que foram sorteados incluem: 11, 12, 39, 43, 46 e 50.

Apesar da ausência de ganhadores principais, um total de 26 apostas conseguiu acertar cinco das seis dezenas e cada uma delas receberá R$ 74.753,51. Além disso, 1.978 apostas acertaram quatro números e levarão para casa R$ 1.403,72.

Para aqueles interessados em tentar a sorte no próximo concurso, as apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do sábado (25). As apostas podem ser realizadas em qualquer lotérica espalhada pelo Brasil ou através do site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, que consiste em escolher seis números, tem um custo de R$ 5.