Mega-Sena pagará prêmio de R$ 42 Milhões no próximo sorteio

Os apostadores têm até as 19h deste sábado (1º) para realizar suas apostas na Mega-Sena, que promete um prêmio acumulado de R$ 42 milhões para aqueles que acertarem as seis dezenas sorteadas. O evento ocorrerá às 20h em São Paulo, e os interessados podem participar tanto em lotéricas quanto pela internet.

No concurso anterior, realizado na quinta-feira (27), não houve ganhadores do prêmio máximo, o que contribuiu para o montante expressivo do sorteio atual. A aposta mínima, que é de R$ 5, pode ser efetuada online através do site da Caixa Econômica Federal, disponível em dispositivos móveis e computadores.

Para efetuar uma aposta online, os jogadores precisam se cadastrar no site, ter pelo menos 18 anos e fornecer os dados de um cartão de crédito. As apostas são aceitas até às 19h (horário de Brasília), antes do sorteio.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana: às terças, quintas e sábados. A probabilidade de vencer depende do número de dezenas apostadas. Para uma aposta simples com seis dezenas, a chance de ganhar é de 1 em 50.063.860, conforme informações da Caixa. Por outro lado, se um apostador decidir jogar o limite máximo de 15 dezenas, o custo será de R$ 22.522,50, mas a probabilidade de ganhar aumenta significativamente para 1 em 10.003.

Os jogadores são incentivados a compreender as regras e probabilidades da Mega-Sena antes de participarem dos sorteios, garantindo assim uma experiência informada e responsável.