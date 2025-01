Mega-Sena: Ninguém Acerta e Prêmio Cresce para R$ 6 Milhões no Próximo Sorteio!

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite de terça-feira (28), o sorteio do concurso 2821 da Mega-Sena, que apresentava um prêmio estimado em R$ 2.691.492,26. No entanto, nenhum apostador conseguiu acertar os seis números sorteados, o que eleva a expectativa para o próximo concurso (2822), agendado para quinta-feira (30), com uma premiação potencial de R$ 6 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, foram: 14, 22, 30, 33, 44 e 45.

Conforme informações divulgadas pela Caixa, um total de 28 apostas obteve cinco acertos e cada uma delas receberá R$ 52.181,99. Além disso, 2.444 apostas acertaram quatro números e irão ganhar R$ 854,04 cada.

A aposta mínima para participar da Mega-Sena é de R$ 5 e pode ser realizada até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os interessados podem fazer suas apostas em casas lotéricas ou através da internet, utilizando o aplicativo Loterias Caixa ou o site oficial das loterias da Caixa.

As chances de ganhar ao apostar seis números na Mega-Sena são extremamente reduzidas, com uma probabilidade de aproximadamente uma em mais de 50 milhões. Para aqueles que optam por uma aposta com sete números — cujo valor é de R$ 35 — a chance aumenta para uma em cerca de 7,1 milhões.

Como Participar da Mega-Sena

Pelo Site

Acesse o site Loterias Online;

Certifique-se de ter mais de 18 anos e clique em “acessar” no canto superior direito;

Se for seu primeiro acesso, crie uma conta; caso contrário, faça login utilizando seu CPF e senha;

Navegue até a seção da Mega-Sena e clique em “Aposte Agora!”;

Selecione os números desejados e informe se pretende usar mais dezenas ou ativar a surpresinha e/ou teimosinha;

Clique em “colocar no carrinho” e siga as instruções para pagamento;

Após o sorteio, acesse sua conta para verificar possíveis ganhos.

Pelo Aplicativo

Baixe gratuitamente o aplicativo Loterias Caixa disponível para Android e iOS;

Faça login ou crie uma conta após a introdução;

Na tela inicial, encontre a opção Mega-Sena e clique em “aposte”;

Escolha seus números e adicione ao carrinho de apostas;

Complete o processo conforme as orientações para confirmar sua aposta.

Pelo Internet Banking