Mega-Sena: Confira como participar do próximo sorteio

Como participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Para garantir sua participação no próximo concurso da Mega-Sena, os apostadores devem registrar suas apostas em lotéricas autorizadas pela Caixa ou através do site oficial de loterias do banco. É importante ressaltar que apenas as apostas feitas até às 19h do dia do sorteio estarão válidas.

Qual é o custo para apostar na Mega-Sena?

O valor da aposta na Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de números selecionados. A aposta mínima, que permite escolher seis dezenas entre 1 e 60, custa R$ 5. Caso o apostador opte por incluir mais números, por exemplo, sete dezenas, o custo da aposta aumenta para R$ 35.

Quais são os maiores prêmios já distribuídos nos concursos regulares da Mega-Sena?

A Mega-Sena é conhecida por oferecer prêmios milionários, atraindo a atenção de apostadores em todo o Brasil. Ao longo dos anos, diversos concursos regulares resultaram em prêmios expressivos, consolidando a loteria como uma das mais populares do país. Detalhes sobre esses prêmios podem ser encontrados nos registros oficiais da Caixa.