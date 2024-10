Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira (24)

A Mega-Sena, que está acumulada, pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira (24). O concurso 2.789 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA receberá R$ 315 mil de rendimento no primeiro mês. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 reais.

Também nesta quinta-feira, serão sorteadas outras modalidades como Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Timemania. Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h e o calendário de sorteios pode ser acessado no site.

Receba seu prêmio:

Prêmios com valor superior a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias CAIXA prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.