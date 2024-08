Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 30 milhões nesta quinta-feira (22)

Nesta quinta-feira (22), a Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões no concurso 2.765. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

No último concurso 2.764, sorteado na terça-feira (20), 62 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 58.041,07 e uma aposta de bolão com 22 cotas acertou os 6 números, em que cada apostador recebeu R$ 2.825.318,15. Saiba mais sobre as apostas ganhadoras na opção ‘clique e conheça’, na página da Mega-Sena.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. Uma aposta simples custa R$ 5.

Também nesta quinta-feira, serão sorteadas outras modalidades como Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Loteca e Timemania. Já na sexta-feira é a vez da Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena e Super Sete. O calendário de sorteios está disponível no site.

Lotofácil da Independência :

Com prêmio estimado de R$ 200 milhões, o maior oferecido na história da Lotofácil, o sorteio do concurso especial 3.190 acontece no dia 09 de setembro.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país nos volantes específicos da Lotofácil da Independência. Quem preferir também pode apostar pelo portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android.

Para apostar, é só marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Leva o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Bolão CAIXA :

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Os apostadores da Quina podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

A novidade é que agora as cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no App Loterias CAIXA e no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br, com tarifa de 35% do valor da cota.

Nos canais digitais, o Bolão CAIXA oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas. Quando o apostador acessa o portal ou o app, são apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à localização geográfica do cadastro do apostador. Se preferir, o apostador pode buscar a lotérica de sua preferência e comprar cotas de um bolão organizado por ela. O apostador poderá adquirir as cotas com cartão de crédito ou PIX.