Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões nesta terça-feira (01)

Nesta terça-feira (01), a Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 40 milhões pelo concurso 2.781. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá um rendimento de R$ 928 mil no primeiro mês.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 5.

No último concurso 2.780, sorteado no sábado (28), 93 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 35.036,92 cada. Saiba mais detalhes das apostas ganhadoras na página da modalidade.

+Milionária:

Na quarta-feira (02), o concurso 186 da +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 13 milhões na faixa principal, além das 10 faixas de premiação oferecidas no produto. A aposta mínima custa R$ 6 e o apostador pode escolher seis números de 50 disponíveis e mais dois trevos, dentre os seis disponíveis.

No último concurso 185, sorteado no sábado (28), seis apostas acertaram cinco números, mais um ou nenhum trevo, e ganharam R$ 50.632,51 cada uma.

Jogo responsável:

O Jogo Responsável é um conjunto de ações adotado por empresas com o objetivo de evitar que menores de 18 anos façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados ao jogo. Considerado uma prática de Responsabilidade Social Corporativa, o programa é composto por orientações segmentadas para a indústria de jogos, loterias e apostas.

O programa segue as melhores práticas internacionais sobre o tema propostas pela WLA (World Lottery Association – Associação Mundial de Loterias) e é adotado por administradores de loterias, jogos e apostas em todo o mundo, com o objetivo de estabelecer uma relação saudável entre apostadores e produtos lotéricos.

Nas Loterias CAIXA, o programa possui dez elementos, cujas diretrizes estabelecem o desenvolvimento de ações voltadas à educação dos apostadores, dos revendedores de produtos lotéricos, orientação sobre transtornos relacionados ao jogo, dentre outras.