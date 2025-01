Mega leilão gamer oferece eletrônicos com desconto de até 70%

A leiloeira oficial da Hisa Leilões (São Caetano), Tatiana Hisa Sato, realiza, no dia 23 de janeiro, disputa de equipamentos eletrônicos com diversos itens voltados para gamers. O leilão acontece no modo online no site oficial da Hisa Leilões a partir das 11h. Todos os lotes já estão abertos para receber lances antecipadamente.

Segundo dados da empresa que produz análises sobre o setor de games, Newzoo, o mercado global de eletrônicos deve chegar a 1,67 bilhão de jogadores pagantes em 2027. O mercado de games mobile segue sendo o maior de todos, com 49% do total, US$ 92,6 bilhões em receita e crescimento de 3%.

O leilão conta com lotes que contém produtos como monitores, cadeiras, lâmpadas inteligentes, smartphones, notebooks, além de outros eletrônicos como robô aspirador de pó, gravador digital, bebedouro pet automático. Ao total são 136 lotes com marcas como Apple, Samsung, Lenovo, Asus, Ozone, Thrustmaster, etc.

“Para quem quer aproveitar e adquirir produtos do mundo dos games, esta é uma excelente oportunidade, já que estamos oferecendo descontos que vão até 70% do valor tradicional de mercado. Sabemos que um setup para jogos online não possui um valor tão acessível e esse leilão vem cheio de descontos e com opções para todos os bolsos”, conta Tatiana Hisa Sato, CEO da Hisa Leilões.

Para participar deste e outros leilões da Hisa Leilões é preciso ser maior de idade com 18 anos completos ou mais, estar cadastrado no site da leiloeira, e concordar com as informações presentes no edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.