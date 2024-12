Mega da Virada leva Guilherme Salas à pole-position em Interlagos

Na manhã deste sábado o piloto Guilherme Salas, de Jundiaí, conquistou a pole-position para a última e decisiva etapa da principal categoria do automobilismo da América Latina. A programação da Super Final da Stock Car Pro Series teve início nesta sexta-feira e se estenderá até o próximo domingo (15) na cidade de São Paulo. As corridas desse fim de semana no autódromo de Interlagos são válidas pela 12ª etapa da temporada 2024.

Vindo de um comemorado pódio na etapa de Goiânia, há três semana, o paulista Guilherme Salas chega muito animado a mais uma final de Campeonato. Com o patrocínio da Loterias Caixa, com sua campanha da Mega da Virada, o representante da cidade de Jundiaí pretende fazer bonito mais uma vez na temporada.

Rodrigo Guimarães/KTF Sports

A pista do autódromo de Interlagos, certamente, é a mais querida e conhecida de Salas. Seu traçado de 4.309 metros já vivenciou grandes momentos da carreira do piloto como pole-positions, pódios e vitórias. Neste fim de semana, com o suporte técnico da equipe KTF Sports, Guilherme pretende voltar a mostrar para os seus fãs que com a Mega da Virada você pode tudo, até mesmo voltar a vencer na Stock Car.

A programação oficial, que teve início nesta sexta-feira, com dois treinos livres, teve Salas já mostrando a que veio. Com o tempo de 1m39s744 ele foi o terceiro mais veloz da pista. No segundo treino, por uma diferença de apenas um milésimo, ele foi o segundo colocado com 1m38s694.

Neste sábado o dia começou com a sessão classificatória quando, de forma primorosa, o piloto da Mega da Virada conquistou a pole-position com o tempo de 1m39s163. Ainda neste sábado será realizada a corrida, com largada programada para as 16hs. No domingo a corrida Final do Campeonato terá sua largada as 14:30hs. As duas corridas serão transmitidas pela Band e pelo Sportv.

Rodrigo Guimarães/KTF Sports

“Com a Mega da Virada você pode tudo, até mesmo conquistar a pole-position na Stock Car. Estou muito feliz em encerrar a temporada largando na ponta. Agradeço muito aos meus patrocinadores e a todos que me apoiam. Hoje esse pole é dedicado ao meu time da KTF Sports, que não mediu esforços para me entregar um carro perfeito. Vamos com tudo para buscar a vitória amanhã. Na corrida de hoje, naturalmente, o objetivo será o de poupar os botões de ultrapassagem e todo o equipamento com vistas a uma performance máximo no domingo”, explicou o piloto de 30 anos.