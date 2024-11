Mega da Virada inicia apostas com prêmio estimado em R$ 600 milhões

A Mega da Virada 2024, concurso especial da Mega-Sena, de número 2.810, promete pagar o prêmio recorde de R$ 600 milhões, superando o valor do ano passado, tornando-se o maior da modalidade. As apostas para a Mega da Virada terão início a partir desta segunda-feira (11). O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar 1.430 carros superesportivos como o Toyota GR Corolla feito no Brasil.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade. Considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada somente nos canais das Loterias CAIXA: as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias CAIXA, e o app Loterias CAIXA (IOS e Android), além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para correntistas da CAIXA. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5,00.

Bolão CAIXA

Para fazer um bolão da Mega-Sena o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas onde pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias CAIXA ou pelo App Loterias CAIXA com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6. É possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.