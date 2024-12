Mega da Virada: confira os números mais sorteados no concurso

A Mega da Virada 2024 será a 16ª edição do sorteio especial realizado pelas Loterias CAIXA. Ao longo dessa história, uma das maiores curiosidades dos apostadores é desvendar se existem números que saem com mais frequência que outros no globo da sorte. Afinal, será que alguns números são mesmo sorteados com mais frequência do que outros? A resposta é sim.

Historicamente, o número mais sorteado de todas as edições do sorteio é o número 10, que já saiu 290 vezes. No entanto, a probabilidade de qualquer uma das 60 dezenas ser sorteada é igual. O fato dessas dezenas se repetirem é uma mera coincidência. Para se ter uma ideia, são possíveis mais de 50 milhões de combinações de seis números entre 01 e 60. Pela regra do jogo, é possível escolher de seis a 20 números para compor uma aposta.

De acordo com Euler Alencar, mestre em Estatística pela UnB, “a probabilidade de ganhar o prêmio principal apostando 6 números é de 1 em 50.063.860 (50 milhões), o que equivale a 0,000001997% de chance.” Parece difícil? É um desafio, sem dúvidas, mas é possível melhorar suas chances!

“A Mega-Sena permite que você aposte mais do que os seis números da aposta simples. Apostando sete números, por exemplo, suas chances já aumentam para 7 em 50 milhões. Com oito números, você tem 28 oportunidades de levar o prêmio. Agora, imagine apostar 20 números: são 38.760 chances em 50 milhões, o que representa quase 0,08% de chance de ser o grande vencedor!” Conclui Euler.

Quer tentar a sorte em 2024 com base nas dezenas mais sorteadas da Mega-Sena? Então confira quais são, considerando todas as edições já realizadas do sorteio:

Fique ligado para não perder o sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão. As apostasencerram às 18h do dia 31 e você pode registrar seu palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias CAIXA ou portal Loterias CAIXA. A aposta simples custa R$ 5,00. Saiba mais no site das Loterias CAIXA.

Repasses sociais

O valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA constitui um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois quase metade valor é destinado a programas e projetos sociais nas áreas de esporte, cultura, seguridade social, saúde e segurança pública, entre outros.

Mais informações sobre os repasses sociais e acompanhamento mensal podem ser acessadas no app Loterias CAIXA ou no site da CAIXA.

Jogo Responsável

Somente pessoas acima dos 18 anos podem realizar apostas. Por isso, existe o Jogo Responsável, um conjunto de ações adotado por empresas com o objetivo de evitar que menores façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados a jogo. Mais informações sobre o tema estão disponíveis no site Jogo Responsável da CAIXA.