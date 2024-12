Mega da Virada: Com prêmio de R$ 600 milhões, apostas começam hoje (18)

A Caixa Econômica Federal anunciou que as apostas para a Mega da Virada, um dos sorteios mais aguardados do ano, começam nesta quarta-feira, dia 18. Este ano, o prêmio pode atingir a impressionante quantia de R$ 600 milhões, estabelecendo um novo recorde.

Os jogadores têm a opção de realizar suas apostas por meio do aplicativo Loterias Caixa, no portal oficial ou utilizando um volante específico disponível em qualquer lotérica do Brasil. Para os clientes do banco, também há a possibilidade de apostar via internet banking.

O sistema de premiação da Mega da Virada se distingue dos sorteios regulares da Mega-Sena. Em vez de acumular, o prêmio principal é redistribuído entre aqueles que acertarem cinco ou menos números, caso não haja ganhadores com as seis dezenas sorteadas. As apostas estarão abertas até às 18h do dia 31 de dezembro, e o sorteio ocorrerá na mesma data, às 20h.

Para esclarecer dúvidas comuns sobre a Mega da Virada, abaixo estão algumas perguntas frequentes:

Quais são as faixas de premiação?

A Mega da Virada possui uma estrutura específica de premiação:

Primeira faixa – Seis acertos (sena)

Segunda faixa – Cinco acertos (quina)

Terceira faixa – Quatro acertos (quadra)

Quarta faixa – Três acertos

Quinta faixa – Dois acertos

Sexta faixa – Um acerto

Diferentemente das edições regulares, se ninguém acertar as seis dezenas, o montante é redistribuído entre os acertadores da próxima faixa.

Como é determinado o valor do prêmio?

A maior parte do valor acumulado para o prêmio vem das vendas de bilhetes durante o sorteio. Adicionalmente, a cifra é incrementada pelos valores acumulados ao longo do ano nos prêmios regulares da Caixa.

Onde acompanhar os resultados?

Os resultados dos sorteios são transmitidos ao vivo pela internet e podem ser assistidos nas redes sociais oficiais da Caixa Econômica Federal. Após a realização do concurso, os números sorteados e a distribuição dos prêmios são publicados no site institucional.

Como retirar o prêmio?

Os ganhadores podem reivindicar seus prêmios nas agências da Caixa. Para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre dentro de dois dias úteis após a apresentação na agência. É imprescindível que o vencedor apresente o bilhete premiado ou comprovante da aposta, juntamente com um documento oficial com foto e CPF.

A Caixa recomenda que os ganhadores assinem o verso do bilhete antes de sair de casa para evitar problemas futuros na retirada do prêmio. Os dados necessários incluem nome completo, número do documento e CPF.

Os vencedores têm um prazo de 90 dias corridos após o sorteio para resgatar seus prêmios. Após esse período, os valores não reclamados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Para prêmios inferiores a R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), os pagamentos podem ser feitos diretamente nas casas lotéricas.

Histórico dos maiores prêmios já pagos pela Mega da Virada:

2023: R$ 588,8 milhões

2022: R$ 541,9 milhões

2021: R$ 378,1 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2014: R$ 263,2 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

2012: R$ 244,7 milhões