Medo de extravio e avarias faz crescer a busca por proteção de bagagens de mão

A preocupação dos viajantes com a segurança da bagagem de mão tem aumentado nos aeroportos. Segundo dados da Protec Bag, empresa pioneira na proteção de bagagens, cerca de 20% de todas as malas embaladas em aeroportos brasileiros são de mão, aquelas que entram com os passageiros na aeronave. Esse número reflete o receio dos passageiros de terem itens furtados durante o voo ou de precisar despachar a mala no embarque, situação que pode resultar em danos.

A exigência de despacho forçado acontece frequentemente em voos lotados, quando as companhias aéreas determinam que algumas bagagens de mão sejam alocadas no porão do avião. De acordo com a Protec Bag, cerca de 40% dos passageiros que passam por essa situação relatam que suas malas sofreram algum tipo de avaria. Diante desse cenário, muitos optam por reforçar a segurança antes mesmo de embarcar.

“Os viajantes estão cada vez mais atentos à proteção de seus pertences. A embalagem com filme plástico não apenas evita furtos, mas também reduz o risco de danos em casos de despacho inesperado”, afirma Paulo Fabra, CEO da Protec Bag.

Além da segurança, a proteção plástica também facilita a identificação da bagagem e evita que ela seja aberta indevidamente. O serviço, já comum para malas despachadas, agora ganha adesão também entre passageiros que viajam apenas com bagagem de mão, demonstrando uma mudança de comportamento no setor aéreo.

“O aumento da demanda por esse serviço mostra que os passageiros não querem correr riscos. Nossa missão é oferecer uma solução acessível e eficiente para garantir tranquilidade a quem está embarcando”, destaca Fabra.