Medina leva virada no fim e é eliminado por ‘fã’ em Bells Beach

Com uma virada no fim da bateria, Gabriel Medina foi eliminado pelo seu fã declarado, o americano Cole Houshmand, e não avançou às oitavas de final da etapa australiana de Bells Beach, da World Surf League (WSL).

O brasileiro liderou o duelo durante quase toda a bateria. Nos últimos minutos, porém, Houshmand pegou uma onda e os jurados interpretaram que ela mereceu uma nota superior a 6,8, que o americano precisava. Com isso, ele venceu Medina com o placar de 14,27 a 13,77.

Mesmo sem a prioridade, Cole Houshmand conseguiu a virada nos últimos minutos contra Gabriel Medina.



Medina reagiu com ironia ao resultado. Enquanto saía do mar, um brasileiro classificou as notas como “bizarras”. O surfista, então, respondeu: “Uma onda desse tamanho! Não vou nem falar nada!”, disse em relação à ondulação pega pelo americano. Na entrevista à WSL, porém, protestou:

“Pior julgamento que já passei. Isso é ruim para o esporte. Precisamos falar sobre isso”, disse Gabriel Medina, à WSL.

Houshmand declarou ser fã de Medina quando tinha 12 anos. A revelação foi dada pelo americano em 2013, em entrevista à TV Globo. Na ocasião, ele profetizou que o brasileiro, que é tricampeão mundial, seria “o novo Kelly Slater”.

Brasileiros ainda na disputa em Bells Beach

O brasileiro Samuel Pupo já está classificado para as oitavas de final. Ele enfrentará o sul-africano Matt McGillivray. A Brazilian Storm ainda pode ter na próxima fase Ytalo Ferreira, Yago Dora, Miguel Pupo e Caio Ibelli., que ainda entram na água nesta sexta-feira (29).

A competição feminina retornará somente neste sábado (30). A brasileira Tati Weston-Webb já está nas quartas de final, onde enfrentará a americana Caroline Marks.