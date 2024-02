Medina e Yago Dora avançam no ISA Games; Filipe vai para a repescagem

Gabriel Medina e Yago Dora avançaram para o round 4 do ISA Games — campeonato de surfe organizado pela International Surfing Association e disputado, nessa edição, em Porto Rico. Filipe Toledo caiu para a repescagem do torneio.

Medina foi o primeiro brasileiro a cair na água, liderou a bateria e avançou com tranquilidade. Ele conseguiu as duas melhores notas da terceira bateria (7,80 e 7,50) e venceu com 15,30.

O tricampeão mundial estará na primeira bateria do round 4, com Joan Duru (FRA) e Barron Mamiya (EUA). O evento termina no dia 3 de março.

Yago Dora competindo no ISA Games de Porto Rico (Imagem: ISA/Pablo Jimenez)

Yago Dora também venceu e está na próxima fase. O brasileiro fez 14,17 (7,40 e 6,77) e estará na quarta bateria do round 4, ao lado de Alonso Correa (Peru) e Andy Criere (Espanha).

Já Filipe Toledo não se encontrou na bateria e caiu para a repescagem. O brasileiro terminou na última colocação (6,86) da sétima bateria do round 3, liderada por John John Florence (EUA).

No feminino, Luana Silva passou para o round 4 da repescagem. Ela terminou na segunda colocação, com 9,20, e segue viva na briga por uma vaga olímpica.